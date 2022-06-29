Terör estiren İBB müdürü için istenen ceza belli oldu! Vatandaşlara silah doğrultup tehdit etmişti...

Taraflar birbirlerine korna çaldı, tartışma el kol işaretleriyle başladı. Bunun üzerine Sevimli ve eniştesi Mestanoğlu araçtan indi, Öztürk'e doğru yöneldi. İBB Gençlik ve Spor Müdürü Öztürk torpidodaki silahını aldı, silahıyla Sevimli'nin burnuna vurdu. Silahını doğrultup her iki adama da "öldürürüm" diyerek silahla tehditte bulundu. Hakaretler de yağdırdı. Polis memurlarının müdahalesi ile taraflar ayrıldı.