Terör örgütü üyeliğinden aranan şahıs ormanlık alanda yakalandılar

İstanbul Polisi; Sultanbeyli İlçesi Turgut Reis Mahallesi'ndeki bir ormanlık alanın içerisinden çıkan bir kişiyi şüphe üzerine durdurdu. Kimlik bilgileri tespit edilen Ö.S.'nin (26) isimli üst aramasında 1,14 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ele geçirildi. "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan arandığı ve hakkında altı yıl üç ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıkan Ö.S., Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alındı. Ö.S. hakkında "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçundan dolayı yasal işlem yapıldı. "Silahlı Terör Örgütü'ne Üye Olmak" suçundan adliyeye sevk edilen Ö.S. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.