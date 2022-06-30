Biden’dan Erdoğan’a çifte teşekkür

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü. Yaklaşık 1 saat süren görüşme öncesinde konuşan Biden, Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılması ve İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvuruları hakkında yaptıklarından dolayı Erdoğan'a teşekkür etti.Başkan Erdoğan, IFEMA Kongre Merkezi'nde ABD Başkanı Biden ile görüşmesinin başında yaptığı konuşmada, uzun bir aradan sonra tekrar bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. NATO Zirvesi'nin gündemi itibarıyla çok güçlü bir zirve olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Zirvede yarın devam edecek çalışmalarımızla inanıyorum ki ülkelerimize dolu dolu dönme fırsatını bulacağız. Sizlerin ABD olarak bu işte ön alışınız, NATO'nun güçlenmesine yönelik atılacak adımlar özellikle Rusya-Ukrayna sürecine ayrı bir katkı verecektir" dedi.Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle son dönemde hububat ve akaryakıt konusunda olumsuz gelişmeler yaşandığına işaret eden Erdoğan, "Bu konuda denge politikasıyla süreci çözmenin gayreti içindeyiz. Temennimiz odur ki bu denge politikasıyla netice alalım. Bir an önce de hububat konusunda şu anda bunun yokluğunu çeken ülkelere açılan koridor üzerinden imkan sağlayalım." değerlendirmesinde bulundu.ABD Başkanı Joe Biden de görüşme öncesi yaptığı açıklamada Erdoğan ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Biden, Ukrayna'da tutulan ve limanlardan çıkarılamayan tahılın dünya piyasalarına ulaştırılabilmesi için yaptığı "müthiş iş" ve "İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinin ilerlemesini sağlayacak üçlü mutabakat" dolayısıyla Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Biden, "Harika bir iş yapıyorsunuz. Size teşekkür etmek istiyorum" dedi.Beyaz Saray'dan görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada is "Liderler, Ege ve Suriye'de istikrarın korunması konusunu da ele aldı. Biden, yapıcı ikili ilişkilerin korunması arzusunu bir kez daha dile getirdi ve iki lider hükümetleri arasında yakın iletişimin sürdürülmesine vurgu yaptı" ifadeleri kullanıldı.Görüşmede Türkiye'nin F-16 savaş uçağı alımı ve envanterindeki F-16 savaş uçaklarının modernizasyonu talebi, Ege ve Suriye'deki son durum ve Ankara ile Washington arasında devam eden istişareler masaya yatırıldı. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı, oluşturulması planlanan tahıl koridoru da gündeme geldi. Ankara, Suriye'de terör örgütü PKK'nın türevleri olan PYD/YPG'ye destek verilmemesi gerektiğinin altını çizerken; Suriye'nin kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon hazırlığını da duyurdu. ABD'nin Yunanistan'a yaptığı askeri yığınak da görüşmede ele alınan başlıklardan oldu.Erdoğan ile Biden'ın kritik görüşmesinde önce ABD'den Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etme planlarını destekledikleri yönünde bir açıklama geldi. ABD Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Savunma Bakanlığı Müsteşarı Celeste Wallanderr, "ABD, Türkiye'nin F-16 filosu için modernizasyon planlarını tamamen destekliyor" dedi.