CHP Sinop il yönetiminde toplu istifa





"SİNOP İL YÖNETİM KURULU DÜŞMÜŞTÜR"

İstifalar sonrası düşen eski CHP Sinop İl Başkanı Av. İnan Savaş Yüksel, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yüksel, "16 il yönetim kurulu üyesi 24 Haziran Cuma günü bizzat il başkanlığımıza istifa dilekçelerini vermişler, yarıdan bir kişi fazlası istifa ettiği için CHP Tüzüğü gereği, Sinop İl Yönetim Kurulu düşmüştür. 27 Haziran Pazartesi günü CHP Merkez Yürütme Kurulu tarafından, yeni İl Başkanını ve İl Yönetim Kurulunu seçecek ve en az 15 en çok 45 gün içerisinde gerçekleştirilmek zorunda olan Olağanüstü İl Kongresini toplamak üzere 7 kişilik Geçici Kurul atanmasına karar verilmiş, bu karar il başkanlığımıza ulaşmıştır" ifadelerini kullandı. En kısa sürede basın açıklaması yaparak kamuoyunu aydınlatacağını da sözlerine ekledi.