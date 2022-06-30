İçişleri Bakanı Soylu selin vurduğu Düzce’de

Karayolu ile Beyköy Beldesine geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Düzce Valisi Cevdet Atay, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, DSİ ve AFAD yetkilileri eşlik etti. Bakan Soylu, kendisini karşılayan Başkan Faruk Özlü ve beraberindekilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, ana su hattındaki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Özlü, Bakan Soylu'ya şehre su verilmesi noktasında özveri ile çalışma gerçekleştirildiğini ifade etti.