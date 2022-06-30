İlk hedef emekli konsolos ve İsrailli turistlerdi

İstanbul'daİsrailli gruplara yönelik saldırı için Türkiye'ye gönderilen İran menşeli hücrenin, İstanbul'da tasarladığı 2 sansasyonel eylemin son anda engellendiği öğrenildi. MİT takibindeki İran menşeli bir suikast hücresine, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü birimlerince 16 Haziran'da baskın yapılmış, 7 kişi gözaltına alınmıştı. Hücre üyelerinin ilk hedefinin geçmişte İsrail adına birçok misyonda görev yapmış emekli başkonsolos Yosef L.S. ve yanındaki birinci derece yakını olduğu öğrenildi. Suikast timinin sonraki hedefinde ise İsrail kökenli turist kafileleri olduğu saptandı. Beyoğlu'nda saldırı timindeki kişilerle aynı otelde kaldığından habersiz olan Yosef L.S. ve yakını ile İsrailli turistler ülkelerine gönderildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü 'Siyasal ve askeri casusluk' suçundan tutuklandı.