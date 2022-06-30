NATO’nun geleceğine Türkiye damgası

NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen zirve toplantısı kapsamındaki oturumlara başladı. Ukraynalı konulu ilk oturum NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in geleneksel tokmak vuruşuyla başladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski oturuma video konferansla canlı olarak hitap etti. Zirveye ev sahipliği yapan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de konuşmasında "Dünya bizi izliyor. Herkese birlik ve beraberliğimizi, beklentileri karşılayabileceğimizi göstereceğiz. Türkiye, Finlandiya ve İsveç'i üçlü muhtıranın imzalanması dolayısıyla tebrik ederim" dedi. NATO Hükümet ve Devlet Başkanları Zirvesi'nin ardından yayınlanan ortak bildiride, "Bugün Finlandiya ve İsveç'i NATO'ya üye olmaya davet etmeye ve katılım protokollerini imzalamaya karar verdik" denildi.Stoltenberg oturum sonrası yaptığı açıklamada önemli mesajlar verdi:Liderler Ukrayna'ya çok güçlü bir destek mesajı gönderdiler. Ukrayna'ya daha fazla askeri malzeme, silah ve ağır silah gönderilecek. Ukrayna'nın adaylığı konusunda kapımız açıktır.Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO için iyi bir anlaşma. Finlandiya ve İsveç'i NATO üyeleri olarak davet etme kararı alındı. Türkiye-İsveç- Finlandiya arasındaki mutabakat, bu kararın önünü açtı. Türkiye'ye teşekkür ediyorum.Müttefikler yeni Stratejik Konsept Belgesi'ni kabul etti.Rusya, 2010'daki stratejik konseptte dış ortak iken şimdi direkt tehdit olarak tanımlanıyor.İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Toplantısı öncesinde üye ülkelerin liderleri aile fotoğrafı çektirdi. Ev sahibi İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılanan Başkan Erdoğan'ın sağında İngiltere Başbakanı Boris Johnson, solunda ise Slovenya Başbakanı Robert Golob yer aldı.Zelenski, NATO Zirvesi'ne hitabında "Ortak güvenlik alanında Ukrayna için yer bulmalısınız" dedi.