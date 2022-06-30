Şentop, Bağlantısızlar Hareketi Parlamenterler Ağı Bakü Konferansı’na katıldı



Açılış töreni ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Ardından Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Bağlantısızlar Hareketi Parlamenterler Ağı Konferansı'nda bir konuşma yaptı.