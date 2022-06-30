Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Freedom House muhabirinin sorusuna sert yanıt: Bunları biz yutmayız

Biz bunları yutmayız. Acaba Freedom House bunları ne kadar takip etti. Benim şu anda ülkemde cezai bir durum olmadıktan sonra gazeteci, fikir bunlardan cezaevinde olan yok." diye konuştu.

Başkan Erdoğan'dan Freedom Hause muhabirinin sorusuna sert yanıt: Bunları biz yutmayız