Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Freedom House muhabirinin sorusuna sert yanıt: Bunları biz yutmayız

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'nın Madrid kentinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi sonrası IFEMA Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.
Burada önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Freedom House muhabirinin basın özgürlüğünün kısıtlanmasına ilişkin sorduğu soruya yanıt verdi. Erdoğan, "Freedom House'ın önce kendisini sorgulaması lazım." dedi.
Özgürlük, benim özgürlük alanım sizin özgürlük alanınıza kadardır. Ama bugün Türkiye'de bir Kandil gerçeği var. Bu Kandil'e 12-13 yaşındaki kızlar kaçırılıyor ve boyları kadar silah veriliyor. Bu nasıl bir özgürlük.
Biz bunları yutmayız. Acaba Freedom House bunları ne kadar takip etti. Benim şu anda ülkemde cezai bir durum olmadıktan sonra gazeteci, fikir bunlardan cezaevinde olan yok." diye konuştu.
Başkan Erdoğan'dan Freedom Hause muhabirinin sorusuna sert yanıt: Bunları biz yutmayız