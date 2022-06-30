Son dakika: Cengizhan Taşkıran: Âşık olduğum üniformayla millete kurşun sıktılar





O günkü şartlarda ülkemize kurulan hain bir pusu vardı, o pusu Allah'ın yardımı ve yaptığımız gayretle, bizden daha öte hayatın kaybeden insanların çabasıyla önlendi. O gece ile ilgili hatırlamak istemediğim bir an var. Benim askerimin bana silah doğrultması...