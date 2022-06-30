Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MSB duyurdu! PKK'ya ağır darbe: 29 terörist etkisiz
Giriş Tarihi: 30.6.2022 10:36 Son Güncelleme: 30.6.2022 10:57

SON DAKİKA | MSB duyurdu! PKK'ya ağır darbe: 29 terörist etkisiz

SON DAKİKA | MSB duyurdu! PKK’ya ağır darbe: 29 terörist etkisiz

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı 29 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı 29 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 29 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | MSB duyurdu! PKK'ya ağır darbe: 29 terörist etkisiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA