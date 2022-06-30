Son dakika: Suriye’nin ardından Irak’ın kuzeyinde de PKK’ya ağır darbe!

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Harekatı kapsamında 10 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız…" denildi.