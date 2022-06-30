Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Suriye'nin ardından Irak'ın kuzeyinde de PKK'ya ağır darbe!
Giriş Tarihi: 30.6.2022 15:22 Son Güncelleme: 30.6.2022 15:23

Son dakika: Suriye'nin ardından Irak'ın kuzeyinde de PKK'ya ağır darbe!

Son dakika: Suriye’nin ardından Irak’ın kuzeyinde de PKK’ya ağır darbe!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız…" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Harekatı kapsamında 10 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız…" denildi.

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Son dakika: Suriye'nin ardından Irak'ın kuzeyinde de PKK'ya ağır darbe!
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