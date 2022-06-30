Yunanistan deport etti, jandarma yakaladı! Konya HDP Eş Başkanı ve çalışanı tutuklandı

Erol A.'nın ise; Konya Selçuklu İlçesi HDP'nin eski çalışanı, parti üyesi olduğu ve Konya 2. Ağır Ceza mahkemesi tarafından hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan açıkta dosyasının olduğu öğrenildi.