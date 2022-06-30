Yunanistan deport etti, jandarma yakaladı! Konya HDP Eş Başkanı ve çalışanı tutuklandı

Eli kanlı terör örgütü PKK/KCK faaliyetlerinin deşifre edilmesi maksadıyla, Edirne İl Jandarma Komutanlığı, örgüt mensubu Erol A. ile Songül Ç.'nin Yunanistan tarafından geri itildiğine (deport) yönelik istihbari bilgiye ulaştı.
HDP KONYA EŞ BAŞKANI YAKALANDI
Jandarma ekipleri Uzunköprü ilçesi Eskiköy yol ayrımında icra edilen operasyonda örgüt üyesi yakalandı. Konya HDP İl Eş Başkanı olan Songül Ç.'nin Konya 2. Ağır Ceza mahkemesi tarafından hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan açıkta dosyasının olduğu ortaya çıktı.