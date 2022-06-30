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Giriş Tarihi: 30.6.2022 18:41 Son Güncelleme: 30.6.2022 18:51

Yunanistan deport etti, jandarma yakaladı! Konya HDP Eş Başkanı ve çalışanı tutuklandı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Yunanistan deport etti, jandarma yakaladı! Konya HDP Eş Başkanı ve çalışanı tutuklandı

Yunanistan tarafından deport edilen Konya HDP Eş Başkanı Songül Ç. ile HDP eski çalışanı Erol A. Jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Konya 2. Ağır Ceza mahkemesi tarafından hakkında ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan açıkta dosyaları olan Songül Ç. İle Erol A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eli kanlı terör örgütü PKK/KCK faaliyetlerinin deşifre edilmesi maksadıyla, Edirne İl Jandarma Komutanlığı, örgüt mensubu Erol A. ile Songül Ç.'nin Yunanistan tarafından geri itildiğine (deport) yönelik istihbari bilgiye ulaştı.

HDP KONYA EŞ BAŞKANI YAKALANDI

Jandarma ekipleri Uzunköprü ilçesi Eskiköy yol ayrımında icra edilen operasyonda örgüt üyesi yakalandı. Konya HDP İl Eş Başkanı olan Songül Ç.'nin Konya 2. Ağır Ceza mahkemesi tarafından hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan açıkta dosyasının olduğu ortaya çıktı.

Erol A.'nın ise; Konya Selçuklu İlçesi HDP'nin eski çalışanı, parti üyesi olduğu ve Konya 2. Ağır Ceza mahkemesi tarafından hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan açıkta dosyasının olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne üye olma ve terör örgütü propaganda yapma suçlarından haklarında dosya bulunan şüpheliler, adli makamlar tarafından tutuklandı.

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Yunanistan deport etti, jandarma yakaladı! Konya HDP Eş Başkanı ve çalışanı tutuklandı
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