39 terörist öldürüldü

Terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan sınır ötesi kara harekâtı kapsamında, Suriye'nin kuzeyinde temizlenen bölgelerde güvenli alanlar oluşturulurken, PKK/YPG'li teröristler, bu bölgede zaman zaman Mehmetçiğe saldırı girişimlerinde bulunarak taciz ateşi açıyor.Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesindeki bu girişimlere en sert şekilde tepki veren Türk Silahlı Kuvvetleri, "cezalandırma operasyonu" başlattı. Operasyon kapsamında, İnsansız Hava Araçları (İHA), saldırının yapıldığı bölgelerdeki terör hedeflerini tek tek tespit etti. Ardından terör hedefleri ÇNRA (Çok Namlulu Roketatar) ve etkili menzili 40 kilometreye kadar olan Fırtına obüslerle vuruldu. Komandoların nokta operasyonlarıyla, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 29 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" denildi.