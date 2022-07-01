Asgari ücretin net 5.500 TL’ye çıkarılması vatandaşı memnun etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni asgari ücretin kendilerini sevindirdiğini belirten Fahrettin Çakmak, "İyi bir zam yapıldı. Bu krize rağmen ve önceki yapılan zamma göre oldukça tatmin edici bir zam oldu. Biz 5 bin lira civarında bir rakam bekliyorduk fakat Cumhurbaşkanımız 5 bin 500 lira açıklayınca mutlu olduk. Devletimiz halkını düşünüp zor durumda kalmasını istemez. Devlet anlayışı da bunu gerektirir. Ama bazı fırsatçılar halkın anasını ağlatıyor. Yapılan bu zamları kendilerinin yaptıkları zamlarla eritip yok ediyorlar. Asıl zamlara karşı zam yapanların denetlenmesi ve hizaya getirilmesi gerekir. Yoksa halka ne kadar fazla zam yapılırsa yapılsın piyasadaki fırsatçılardan mum olur erir" dedi.

Hanifi Penes, "Geçtiğimiz yılın aralık ayında yapılan yüzde 50 oranındaki artışla birlikte net 4.253,40 TL'ye yükselen asgari ücret, maalesef yüksek enflasyon sebebiyle alım gücünün korunması noktasında yetersiz hâle geldi. Bu bağlamda yapılan yüzde 30'luk artış asgari ücretin yılın ikinci yarısı itibariyle net 5.500 TL'ye çıkarılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Alın terinin enflasyona ezdirilmemesi gerekir. Devletimiz de bunun için gayret gösteriyor. Bir yıl içinde yüzde 80 zam yapılmış olacak. Zam yapan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Rabia Dikdere, "Yeni asgari ücret, hem çalışan hem de işveren kesimi için hayırlara vesile olsun. Enflasyon karşısında çalışanın alım gücü bu yapılan zamla daha da artmıştır. Daha önceki yapılan yüzde 50'lik zam enflasyon karşısında adeta yok oldu. Fiyatlar da asgari ücrete yapılan zamdan daha fazla arttı. Alım gücümüz düştüğü için alışverişimizi kısmak zorunda kalmıştık. Bu zam biraz olsun rahatlatır. Piyasa kontrol altına alınırsa yapılan bu zam daha etkili olur" dedi.

Yapılan zamla biraz olsun nefes aldıklarını belirten Yavuz Aksu, "Asgari ücretle çalışan insanlar enflasyon karşısında artık nefes alamaz duruma gelmişti. Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı yüzde 30'luk artış biz işçilere biraz nefes aldıracaktır. Alım gücümüzü arttıracaktır. Tam bunaldığımız anda bize bir nefes gibi geldi. Hükümetimiz enflasyonu da düşürürse hem ülkemizin ekonomik seviyesi yükselir hem de biz çalışanların durumu iyileşir. Bu iyileştirmenin ekonomimizin pozitif büyüme sürecine ciddi katkıları olacağına inanıyoruz" dedi.