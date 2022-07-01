Baba oğulun katiline müebbet artı 16 yıl

Muğla'nın Menteşe'ye ilçesi Zeytinköy Mahallesi'Mdr 8 Nisan 2021'de Menduh Demir ile Erol Atmaca (55) ve oğlu Emre Yiğit Atmaca (28) arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Memduh Demir, av tüfeğiyle baba ve oğluna ateş etti. Erol Atmaca ile Emre Yiğit Atmaca kanlar içinde yere yığıldı. Sağlık ekipleri, Erol Atmaca ve Emre Yiğit Atmaca'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından kaçan Menduh Demir, Kötekli Mahallesinde polis ekiplerine giderek teslim oldu. Cinayetle bağlantısı olduğu tahmin edilen Demir'in akrabası Mehmet Demir, gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilmesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmadan karar çıktı. Mahkeme, Menduh Demir'e maktul Erol Atmaca'ya yönelik eyleminden dolayı 16 yıl, Emre Atmaca'ya yönelik eyleminden dolayı ise müebbet hapis cezası verildi. Sanığın, olay günü birlikte olduğu akrabası Mehmet Demir'e ise kasten öldürme suçuna yardımdan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi ve sanığın tahliyesine karar verildi.