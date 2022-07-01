Başkan Erdoğan’dan Suriye’ye operasyon mesajı: Yeni harekatlarla hedefimize ilerlemeye devam edeceğiz

TSK MİLLETİN ORDUSU HALİNE GELDİ

Bu yeni dönemde sistemi ve müfredatı yenilemekle kalmadık binalardan, eğitim öğretim şartlarına kadar iyileştirme yaptık. Vesayetçilerin, FETÖ'cülerin kapalı devre sistem haline dönüştürdükleri TSK'yı tüm evlatlarımızın erişimine açtık. Milletin ordusu haline geldi.

Türkiye'nin askeri personel eğitim sistemi kendi ihtiyacını karşılama yanında dost ve kardeş ülkelerin istifadesine açıktır. 2017'den bugüne 417'si dost ve kardeş ülke personel olmak üzere 2 bin 750 subay eğitim görmüştür.

Kurmaylık eğitimini iki aşamaya getirdik. İyi eğitimli nitelikli, sadakatli, disiplinli personel yapısı ve ordumuzun karada, denizde, havada üstesinden gelmeyeceği hiçbir tehdit yoktur.