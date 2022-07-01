Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum Yenice’yi ziyaret etti

6 gün boyunca yağan sağanak yağış nedeniyle oluşan sel Kastamonu, Bartın, Sinop, Karabük, Zonguldak ve Düzce illerinde zarara neden oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Karabük ilinde en çok zarar gören Yenice ilçesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum erken uyarı sistemi sayesinde vatandaşları dere kenarlarından uzaklaştırdıklarını belirterek "6 gün Batı Karadeniz bölgemizde yağışlar nedeniyle 6 ilimizde selden dolayı gerek ilçelerimizde, gerek köylerimizde, gerekse köylere ulaşım yollarında hasarlar meydana geldi hamdolsun ki, metrekare 150 kg yağış düşen bu selde bu afette erken uyarı sistemi sayesinde vatandaşlarımızı dere kenarlarından uzaklaştırdık ve can, mal güvenliklerini teminat altına alacak, çalışmaları Valilik, AFAD koordinesinde yapmış olduk."

7 GÜN 24 SAAT SAHALARDA İDİK

Bakan Kurum "Cumhurbaşkanımızın talimatları ile ilgili bakanlarımız, AFAD, Kızılay, Belediyeler, Milletvekili arkadaşlarımız ve STK lar vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için 7gün 24 saat sahada idiler. Alınması gerek konularda acil adımları attık. 6 ilimizde 6 bin personel Bin 770 araç ve ekipman ile gerek arama kurtarma , gerekse iş makinaları ile alınması gereken tedbirleri aldık. Köylerimiz de köylerimize giden alt yapı çalışmalarını da an ve an gideriyoruz. 7 ilde vatandaşımızın barınma, yiyecek ve su ihtiyaçlarını da koordinasyon merkezleri ile giderdik, Dün itibari ile de Düzce ilinin su sorununu İller Bankası ve Belediye ortak çalışma ile giderdi. Yine Kastamonu ilinde de yüzde 50 bi su sorunu vardı onu da kalıcı giderme işine girdik ve Kastamonu ilinin tamamına da bugünden itibaren içme suyu verilmeye başlanıldı."

7 İLE 47 MİLYON TL DESTEK

Bakan Kurum "Cumhurbaşkanımızın talimatları ile 7 ilimize 47 Milyon TL ödeniği gönderildi ve hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın mağduriyetini gideriyoruz. Hasar tespit çalışmalarımız çerçevesinde bin yedi bina da hasar tespit çalışmaları yapıldı. Toplamda 5 bin 953 bağımsız bölüm incelendi. 37 bina , 75 bağımsız bölüm dere kenarında acil yıkılması gereken ve yıkık olarak tespit edildi."

Karabük ili genelinde 14 konut, 8 ahır ve depo ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildi. Buralardaki vatandaşlarımızı güvenli alanlara taşıyıp, onlara kira yardımı, eşya yardımı yapacağız.Diğer illerde daha evvel yaşanan afetlerde olduğu gibi evlerimizi hızlı bir şekilde yapıp teslim ettiysek, bu afetde de aynı hızla yapıp hak sahiplerine evleri teslim edeceğiz. Biz vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını giderici adımları atıyoruz."

7 İLDE AKŞAM SAATLERİNDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ VAR

Öte yandan bakan kurum "Ankara, Çankırı, Konya, Kayseri, Kırşehir ve Kırıkkale de öğleden sonra akşam saatlerinde gökgürültülü sağanak yağışların olacağı bu konu dada Valilik ve Belediyeler uyarıldı, sahada gerekli ekiplerimiz de önlemlerini almış durumda."

Bakan Kurum "Artvin'de meydana gelen heyelanda park halindeki bir TIR'ın içindeki vatandaşımızın hayatı kaybettiğini öğrendik, aslında 6 gün yağan yoğun yağmur nedeniyle toprak suya doydu, bundan sonra da yağmur az yağsa bile heyelan tehlikesi, sel tehlikesi bulunuyor. Ekiplerimiz çalışmalarını bu konuda da sürdürdüyor" dedi.