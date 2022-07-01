Diyarbakır annelerinin 37’inci zaferi: İki aile daha evladına kavuştu

Bitlis'in Ahlat ilçesinden gelen anne Fehime Tutmuş, yaklaşık 8 yıl önce 22 yaşında iken kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Abdurrahim için eyleme katıldı. Terör örgütünden kaçarak teslim olan Merve Akdemir'in ailesi ise, 7 yıl önce dağa kaçırılan kızları için eyleme katıldı. Katıldığı eylemde Kürtçe yaptığı açıklamada anne Fehime Tutmuş, "Askerden geldikten sonra oğlunu evlendirecektim. Oğlumu kandırıp götürdüler, oğlumu HDP götürdü. Evlendirecektim oğlumu. Altı yıl oldu, getirsinler. Ben, eyleme katılan bazı ailelerin çocuklarının geldiğini gördüm. Oğlumun derdinden gece gündüz ağlıyorum" ifadelerini kullanmıştı.





Diyarbakır anneleri teslim olan iki kişinin ardından 37'inci zafere ulaşırken İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. 2015 yılında terör örgütünün kırsal alanına katıldıkları tespit edilen örgüt mensuplarının son olarak Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi" denildi. İçişleri Bakanı Süleyman Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Söke söke alırız. Diyarbakır Anneleri'nden iki aile daha Jandarma ve Emniyet'imizin ortak çalışmasıyla, ısrarları ve inatlarının karşılığında çocuklarını, terör örgütünden söke söke aldılar. Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini ÇÖ-KER-TE-CEK" ifadelerini kullandı. Teslim olan Abdurrahim Tutmuş ile Merve Akdemir'in ifade işlemlerinin ardından aileleriyle buluşturulacağı belirtildi.