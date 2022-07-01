İsveç ve Finlandiya üzerine düşeni yapmazsa onayımızı alamaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'nın Madrid kentinde düzenlenen NATO Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında önemli mesajlar verdi.NATO tarihindeki en önemli zirvelerden birini daha sona erdirdik. Zirvenin başarısı için gösterdikleri gayret için Stoltenberg ve ekibine ayrıca teşekkür ediyorum. Ukrayna'daki savaşın ardından liderler düzeyinde 3'üncü kez bir araya geldik. Madrid Zirvesi geleceğe yönelik bir vizyon oluşturmak için önemliydi. Ukrayna'ya ittifakın desteği tamdır. Yıkım ve gözyaşının sona erdirilmesi için çaba sergilemeliyiz. Diplomatik girişimlerimizi artırmalıyız. Zirvenin ilk oturumunda Zelenski bize videokonferans ile mesajını iletti. Zelenski ile ilk günden itibaren yakın görüşmelerimi sürdürüyorum. Putin ile de yakın temaslarımı sürdürüyorum. Tüm bunlar kalıcı barışı sağlamak içindir. Savaşın ekonomideki olumsuz yansımalarını hepimiz hissediyoruz. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. İstanbul'daki müzakere ile yeşeren barış umudunu artırmamız gerekiyor. Temaslarımızda savaşın başından bu yana önceliklerimiz, krizin insani etkilerinin en aza indirilmesi konuları hakkında bilgi verdik.Dün kabul ettiğimiz stratejik konsept önemli. Bu yeni belge NATO'nun temelini oluşturan ilkeleri yeniden teyit etmiştir. Bu sene ittifaka katılımının 70'inci yılını kutlayan, müttefiklik ruhuna her zaman uygun hareket eden Türkiye gelecekte de söz sahibi müttefikler arasında yer alacaktır. Kararlılık kâğıt üzerinde kalmamalıdır. Terör örgütleri arasında hiçbir ayrıma gidilmeden, mücadelenin tam bir uyumla sürdürülmesi zaruridir. Oturumda ve ikili temaslarımda bu konunun Türkiye için nasıl bir önem arz ettiğini vurguladım.Tekrara gerek yok, biz parlametodan bunu geçirmedikten sonra bu iş yürümez. Önce İsveç ve Finlandiya üzerine düşeni yerine getirecek. Bu mutabakatta yer alıyor. Onlar üzerine düşeni yaparsa bunu parlamentomuza göndeririz. Yapmazlar ise parlamentomuza göndermeye gerek kalmaz. Makedonya 20 yılda girebildi. Bu öyle çok çabuk işleyen bir süreç değil. İsveç ve Finlandiya da bunu biliyor. Terör örgütlerinin silinip atılması lazım.Bize karşı kullanılan silahların yarın müttefiklerimize karşı kullanılmayacağının garantisi yoktur. Son günlerde PKK ve uzantılarının kendilerine yönelik en ufak müdahale karşısında sergiledikleri pervasızlıklar ortadadır. Huzuru ve güvenliği tehdit eden bu beladan kurtulmamız gerektiğini güçlü bir şekilde vurguladım. Terör örgütleri ile mücadelemizi anlatan bir videomuzu liderlerle izleme fırsatı buldum. FETÖ, PKK/YPK ve DEAŞ'ın kanlı yüzünü bir kez daha anlatma fırsatı bulduk. Müttefikler olarak terörün hepsi ile mücadelede samimi, tutarlı ve net adımlar atmamız şart.40 yıldır tüm terör örgütleriyle mücadele eden, binlerce evladını şehit veren bir ülke olarak oyalamalara tahammülümüz kalmamıştır. İsveç ve Finlandiya konusundaki süreçte kırmızı çizgilerimizi ortaya koyduk.İsveç ve Finlandiya'ya yazılı taahhüt alarak imza attırılması elde edilmiş diplomatik bir zaferdir. Mutabakatta yer alan uygulamaları takip edip adımlarımızı buna göre atacağız. İsveç'in verdiği söz şudur: 73 teröristin Türkiye'ye iadesi sağlanacak.Biden F-16 konusunda elinden gelen adımları atacağını söyledi. Olay Demokratlar ile bitmiyor. Bir de Cumhuriyetçiler var. Daha önce hem Demokrat hem de Cumhuriyetçiler ile görüşme yapıldı. Cumhuriyetçiler'in desteğini almamız halinde Biden'ın gayretleri ciddi bir destek olacaktır. Gecikmeden bir heyeti ABD'ye göndereceğiz.Başkan Erdoğan, bir muhabirin basın özgürlüğünün kısıtlanmasına ilişkin sorusuna şu sözlerle yanıt verdi: "Freedom House'ın önce kendisini sorgulaması lazım. Diyarbakır anneleri 1100 gündür HDP'nin kapısında evlatlarını bekliyor. Bu Kandil'e 12-13 yaşındaki kızlar kaçırılıyor ve boyları kadar silah veriliyor. Bu nasıl bir özgürlük. Bunları biz yutmayız. Önce gelsinler Diyarbakır annelerini ziyaret etsinler. Benim şu anda ülkemde cezai bir durum olmadıktan sonra gazeteci, fikir bunlardan cezaevinde olan yok."