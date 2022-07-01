Joe Biden ve Boris Johnson’dan NATO Zirvesi’nde ’soru’ oyunu: ABD’li gazeteci gerçeği açıkladı

"HER ŞEYİ SORABİLECEĞİM SÖYLENDİ"

Tracey şunları söyledi:

"Erdoğan'ın yardımcısı bana soru soracakların önceden seçilmediğini ve istediğim her şeyi sorabileceğimi söyledi. Erdoğan bana söz hakkı verip sorumu cevapladı. Ukrayna için diplomasi çağrısı yapan az sayıdaki NATO lideri olduğunu, buna karşın ABD/İngiltere'nin askeri gerginliği tırmandırma çağrısı yaptığını belirttim."