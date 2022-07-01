Haberler Gündem Haberleri Kabe’de Cuma namazı çoşkusu
Giriş Tarihi: 1.7.2022 16:14 Son Güncelleme: 1.7.2022 16:31

Kabe’de Cuma namazı çoşkusu

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Kabe’de Cuma namazı çoşkusu

Mekke’de Arafat günü yaklaştıkça hacı adaylarının heyecanı artıyor. Hacı adayları bugün Cuma namazı için Kabe’ye akın etti. Büyük bir coşku ve heyecanın hakim olduğu hacı adayları, kutsal toprakların manevi ikliminden nasiplenebilmek adına niyazda bulundu. 2 yıl sonra büyük bir kalabalıkla kılınan Cuma namazında duygu dolu anlar yaşandı. Birçok hacı adayı göz yaşlarını tutamadı.

Milyonlarca hacı adayı dün, iki yıl aradan sonra, büyük bir kalabalıkla ede edilen Cuma namazı için Kabe'ye akın etti. Saatler öncesinden Mescid-i Haram'ı dolduran hacı adayları, Kabe'nin etrafında omuz omuza saf tuttular, Cuma namazını eda ettiler.

HACILARIN MUTLULUĞU YÜZLERİNDE OKUNUYORDU

Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki Mescid-i Haram'da COVID-19 salgını nedeniyle ara verilen hac ibadeti coşkusu, bu yıl büyük bir coşku ile yeniden başladı. Salgın sonrası kılınacak ilk Cuma namazı olması hasebiyle Hacı adayları, Cuma namazı heyecanını yerinde yaşayabilmek için Kabe'nin etrafı erken saatlerde doldurmaya başladı. Omuz omuza saf tutan hacı adayları, dili ve ırkı fark etmeksizin aynı Allah'a secde etmenin sevincini iliklerine kadar yaşadı. Hava sıcaklıklarının oldukça yüksek olmasına rağmen, ibadetin manevi hikmetiyle dolan müminler, büyük bir huşu içerisinde ibadetlerini gerçekleştirdi.

MEKKE İMAMI'NIN SESİ YÜREKLERE DOKUNDU

Cuma saati vaktinde Mescid-i Haram'ın bütün avluları Müslümanlar tarafından dolduruldu. Türk hacı adaylarının heyecanı ise görülmeye değerdi. Mutlulukları gözlerinden okunan hac yolcuları, üzerlerine farz olan bir ibadeti yerine getirmiş olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Mekke İmamının gönüllere dokunan sesi ise adeta bir Kur'an ziyafetine neden oldu. Cuma namazı sonrası hac ibadetinin başka yükümlülüklerini yerine getirmek için hareket eden hacı adayları, bağlı bulundukları kafilelerle buluştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kabe’de Cuma namazı çoşkusu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA