Kabe’de Cuma namazı çoşkusu

MEKKE İMAMI'NIN SESİ YÜREKLERE DOKUNDU

Cuma saati vaktinde Mescid-i Haram'ın bütün avluları Müslümanlar tarafından dolduruldu. Türk hacı adaylarının heyecanı ise görülmeye değerdi. Mutlulukları gözlerinden okunan hac yolcuları, üzerlerine farz olan bir ibadeti yerine getirmiş olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Mekke İmamının gönüllere dokunan sesi ise adeta bir Kur'an ziyafetine neden oldu. Cuma namazı sonrası hac ibadetinin başka yükümlülüklerini yerine getirmek için hareket eden hacı adayları, bağlı bulundukları kafilelerle buluştu.