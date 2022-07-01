Kabe’de Cuma namazı çoşkusu

Milyonlarca hacı adayı dün, iki yıl aradan sonra, büyük bir kalabalıkla ede edilen Cuma namazı için Kabe'ye akın etti. Saatler öncesinden Mescid-i Haram'ı dolduran hacı adayları, Kabe'nin etrafında omuz omuza saf tuttular, Cuma namazını eda ettiler.
HACILARIN MUTLULUĞU YÜZLERİNDE OKUNUYORDU
Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki Mescid-i Haram'da COVID-19 salgını nedeniyle ara verilen hac ibadeti coşkusu, bu yıl büyük bir coşku ile yeniden başladı. Salgın sonrası kılınacak ilk Cuma namazı olması hasebiyle Hacı adayları, Cuma namazı heyecanını yerinde yaşayabilmek için Kabe'nin etrafı erken saatlerde doldurmaya başladı. Omuz omuza saf tutan hacı adayları, dili ve ırkı fark etmeksizin aynı Allah'a secde etmenin sevincini iliklerine kadar yaşadı. Hava sıcaklıklarının oldukça yüksek olmasına rağmen, ibadetin manevi hikmetiyle dolan müminler, büyük bir huşu içerisinde ibadetlerini gerçekleştirdi.
MEKKE İMAMI'NIN SESİ YÜREKLERE DOKUNDU
Cuma saati vaktinde Mescid-i Haram'ın bütün avluları Müslümanlar tarafından dolduruldu. Türk hacı adaylarının heyecanı ise görülmeye değerdi. Mutlulukları gözlerinden okunan hac yolcuları, üzerlerine farz olan bir ibadeti yerine getirmiş olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Mekke İmamının gönüllere dokunan sesi ise adeta bir Kur'an ziyafetine neden oldu. Cuma namazı sonrası hac ibadetinin başka yükümlülüklerini yerine getirmek için hareket eden hacı adayları, bağlı bulundukları kafilelerle buluştu.