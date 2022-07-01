Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde hain saldırı: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari Valiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda arazide kayarak düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'ya Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.