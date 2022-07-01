Haberler Gündem Haberleri Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde hain saldırı: 1 askerimiz şehit oldu
Giriş Tarihi: 1.7.2022 19:40

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde hain saldırı: 1 askerimiz şehit oldu

İHA
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde hain saldırı: 1 askerimiz şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'nın düzenlediği hain saldırıda bir uzman çavuş şehit düştü.

Hakkari Valiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda arazide kayarak düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'ya Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde hain saldırı: 1 askerimiz şehit oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA