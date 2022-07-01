SON DAKİKA HABERİ: Asgari ücret zammı 2022 ne kadar oldu? Enflasyonun koronavirüs salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrası küresel olarak artması ile alım gücü düştü. Asgari ücrete temmuz zammı tarihte ilk kez gündeme geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.' çıkışı ile talimatı vermesi sonrası işçi ve işverenler asgari ücrete zam için bir masaya oturdu. Çalışma Bakanlığı'nın arabuluculuğu ve devletin fedakarlığı ile asgari ücret zammı 2022 belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'de düzenlenen özel programla asgari ücret zammını açıkladı. İşte Başkan Erdoğan'ın son dakika asgari ücret zammı açıklaması ve milyonların merak ettiği, 'Asgari ücret zammı 2022 ne kadar oldu?' sorusunun yanıtı...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2022 NE KADAR OLDU? BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde asgari ücret zammı açıklamasını yaptı. Erdoğan, işçiyi enflasyona ezdirmeme sözünün tutulduğunu, işverenin de mağdur edilmediğini söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ASGARİ ÜCRET 2022 ZAMMI açıklaması şöyle:

Aziz milletim, asgari ücret komisyonumuzun kıymetli üyeleri, sizleri muhabbetle selamlıyorum. Bilindiği gibi Türkiye bir süredir maruz kaldığı ekonomik tuzaklara karşı yeni bir programı uygulamaktadır. Başarıyla yürütürken önce salgın ardından savaşın bozduğu dengeler sebebiyle yeni durumla karşı karşıya geldik. Kurdaki ve enflasyondaki yükselişle yaşadık. Enflasyon sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın en öncelikli sorunudur. Ekonomik işleyişe ve insanların hayatlarına olan etkisi aynıdır. Bu anlayışla her gelişmeyi takip ederken, asıl dikkatimizi ve önceliğimizi kendi vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne verdik, veriyoruz.

Vatandaşlarımızın günlük hayatlarında enflasyon sebebiyle yaşadığı sıkıntıları asla görmezden gelmedik. Çalışanlar başta olmak üzere her bir insanımızın refah kaybını telafi edecek pek çok tedbiri aldık, almaya devam ediyoruz. İstihdamın 30.5 milyona yaklaşması bu çabalarımızın ürünüdür.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan yeni asgari ücreti açıkladı! Yeni asgari ücret 5.500 TL oldu!

Yıl başında hem asgari ücrette hem memur ve emekli maaşlarında ciddi artışlar yapmıştık. Emekçilerimizin ücretlerinde yüzde 50 gibi tarihi artışı gerçekleştirmiştik. Artışın tamamını işverenin üstüne de yıkmadık. Aralık ve ocak aylarının enflasyonda yol açtığı kamburun artışların yetersiz kalmasına sebep olduğunu tespit ettik. Kamu çalışanları ve tüm emekli maaşlarına yüzde 40'ın üzerinde bir enflasyon farkı zaten yapılacak.