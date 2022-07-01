SON DAKİKA | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bilançoyu açıkladı! İşte selden etkilenen bölgede son durum

Batı Karadeniz'de 27 Haziran 2022 Pazartesi günü yoğun yağışlar sebebiyle sel felaketi yaşanmış; birçok bölge selden etkilenmişti. Sel felaketine maruz kalan Kastamonu, Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük, ve Bartın'da devletin tüm kurumları, vatandaşın sıkıntısını gidermek ve derdini çözmek için acil olarak çalışmalarına başladı.

Yoğun mesai harcayan ekipler, bir yandan da hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Müdürlüğü, hasar tespit verilerini paylaştı.

13 Bina Yıkıldı, 11 Bina Ağır Hasarlı, 509 Bina Az Hasarlı, 20 Bina Acil Yıkılacak

Toplam 13 binanın yıkıldığı, 11 binanın ağır hasarlı, 509 binanın da az hasarlı olduğu 7 ilde, 20 bina acil yıkılacaklar listesine alındı.