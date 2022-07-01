Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Mahkeme kararını verdi! CHP, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a tazminat ödeyecek
Giriş Tarihi: 1.7.2022 18:03 Son Güncelleme: 1.7.2022 18:12

Son dakika: Mahkeme kararını verdi! CHP, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a tazminat ödeyecek

Son dakika: Mahkeme kararını verdi! CHP, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a tazminat ödeyecek

Son dakika haberleri: Avukat İsa Sinan Göktaş, "Yakın siyasi tarihin en büyük iftirası '128 milyar dolar yalanını' konu alan dava hakkında Türk mahkemeleri nihai kararını vermiştir. Davalı Cumhuriyet Halk Partisi’nin Sn. Berat Albayrak’a attığı iftiralar nedeniyle tazminat ödemeye mahkum olduğunu kamuoyuna bildiririz." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri: Avukat İsa Sinan Göktaş, "Yakın siyasi tarihin en büyük iftirası '128 milyar dolar yalanını' konu alan dava hakkında Türk mahkemeleri nihai kararını vermiştir. Davalı Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sn. Berat Albayrak'a attığı iftiralar nedeniyle tazminat ödemeye mahkum olduğunu kamuoyuna bildiririz." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Mahkeme kararını verdi! CHP, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a tazminat ödeyecek
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