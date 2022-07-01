Stoltenberg, tahıl krizinde de çözümün adresini Türkiye olarak gösterdi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin teröre karşı hassasiyetlerini yazılı mutabakatla kayıt altına aldırdığı İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği süreci için Türkiye'ye defalarca kez teşekkür etmişti. Stoltenberg, zirvenın kapanış konuşmasında da bir başka krizin çözümü için Türkiye'yi adres gösterdi. "NATO olarak çatışmaları önlemeye, vatandaşların güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz. Hedef, caydırıcılık yoluyla savaşı engellemek" diyen Stoltenberg "Ukrayna'daki tahıl ürünlerinin deniz ve kara yoluyla çıkarılması için görüşmeler devam ediyor. Tahıl ürünlerinin Ukrayna'dan çıkarılmasında Türkiye çok önemli bir rol oynuyor" diye konuştu.Başkan Erdoğan da konuşmasında "Putin ve Zelenski'yle telefon diplomasimizi sürdüreceğiz. Tahıl koridorunu işletmeye çalışacağız" dedi.