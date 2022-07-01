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Giriş Tarihi: 1.7.2022 20:29

Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'nun paylaşımına sert tepki: Bu kadarına da pes!

Tevfik Göksu’dan İmamoğlu’nun paylaşımına sert tepki: Bu kadarına da pes!

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ‘sağlıkçıların ücretsiz ulaşım hakkıyla ilgili teşekkür’ paylaşımına "Bu kadarına da pes!" diyerek tepki gösterdi. İmamoğlu, daha önce sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım hakkını veto etmişti.

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, daha önce sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım hakkını veto eden ve meclis kararıyla kabul edilen kararın süresi dolunca teşekkür paylaşımında bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

"BU KADARINA DA PES!"

Veto kararının fotoğrafıyla birlikte İmamoğlu'nun paylaşımına alıntı yaparak paylaşımda bulunan Göksu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kadarına da pes doğrusu! İBB Meclisinde Cumhur İttifakımızın fedakâr sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hakkı tanıyan kararını veto ederek meclise iade eden İBB Başkanı'nın bu paylaşımını sağlık çalışanlarımızın ve İstanbulluların takdirine bırakıyorum."

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÜCRETSİZ ULAŞIM HAKKINI VETO ETMİŞTİ

Daha önce sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım hakkını veto eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Pandemiyle mücadelede zorlu günler yaşadığımız Mayıs 2020'de başlattığımız ve bugün sona eren sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hakkından

şu ana kadar 340.230 sağlık çalışanımız faydalandı, 771.320.000 TL sübvanse gerçekleşti. Fedakar sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızla." ifadelerini kullanmıştı.

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Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'nun paylaşımına sert tepki: Bu kadarına da pes!
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