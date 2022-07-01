Tevfik Göksu’dan İmamoğlu’nun paylaşımına sert tepki: Bu kadarına da pes!

"BU KADARINA DA PES!"

Veto kararının fotoğrafıyla birlikte İmamoğlu'nun paylaşımına alıntı yaparak paylaşımda bulunan Göksu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kadarına da pes doğrusu! İBB Meclisinde Cumhur İttifakımızın fedakâr sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hakkı tanıyan kararını veto ederek meclise iade eden İBB Başkanı'nın bu paylaşımını sağlık çalışanlarımızın ve İstanbulluların takdirine bırakıyorum."