Türkiye, güvenlik ve arabuluculukta kilit ortak

Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi'nin son gününde yoğun ikili temaslarını sürdürdü. Erdoğan sırasıyla İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis ile bir araya geldi. Görüşmelere ülkelerin bakan ve temsilcileri de katıldı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez zirve sonunda düzenlediği basın toplantısında zirvedeki yapıcı tutumundan dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. Sanchez ayrıca Twitter hesabından "Türkiye, güvenlik ve arabuluculukta kilit bir ortak. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının sona erdirilmesi ve diyaloğu teşvik etmeye yönelik diplomatik çabaları ve güney kanadının güçlendirilmesine verdiği destek için teşekkür ettim" mesajını paylaştı.