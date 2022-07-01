Yine aynı senaryo, başrolde ’HEKİMSEN’ var! Şanlıurfa’da aslında ne yaşandı?

Hasta yakınlarının ifadesinde, söz konusu hekimin olay yerine sonradan geldiği anlaşıldı. Üstüne üstelik 39 derece ateşle yanan bir çocuğun tedavisi için sadece muayene ücreti değil ilaçlar için de ayrı ücret talep edildiği öğrenildi.

Bu durum karşısında devlet hastanesine gitmek isteyen aileye, hekim tarafından yakışıksız bir sözle kapı gösterilince olayın cereyan ettiği ve arbede çıktığı anlaşıldı.

Peki Şanlıurfa'da yaşanan olayın perde arkasında neler var? İşte tüm detaylar...

"ÖLMÜŞ HASTAYI MUAYENE ETMİŞ" GİBİ GÖSTERDİLER

Olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bulunan bir tıp merkezinde gerçekleşiyor. SGK ile anlaşması olan tıp merkezinin, acilden gelen hastalar için bedel talep etmeden hizmet vermesi gerekiyor. Fakat SGK olan sözleşme sona erdiği için hastadan ücret talep ediliyor. Ancak araştırıldığında tıp merkezinde daha önce usulsüz işlemlerin (ölmüş hastayı muayene etmiş göstermek gibi) gerçekleştirildiği tespit ediliyor. Bu sebeple tıp merkezi, SGK tarafından cezalandırıldı ve hizmet sözleşmesi askıya alındı. Tıp merkezinin, 2016 ve 2017 yıllarında iki kez usulsüzlük sebebiyle SGK tarafından sözleşmesi iptal edildi.

İlgili tarihte tıp merkezinde önemli bir hasta yoğunluğunun olmadığı tespit edildi. Acil servise gelen her acil hastaya anlaşma olsun olmasın ücretsiz bakılması gerekirken, bugüne mahsus hasta yakınından muayene ücreti isteniyor.