ABD’li gazeteciden Erdoğan’a soru övgüsü

NATOZirvesi'nin son günü liderler basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kendi ülkelerinin medyasına söz verip önceden belirlenen soruları cevapladı. Başkan Erdoğan ise rastgele soru aldı.ABD'li gazeteci Michael Tracey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Erdoğan, önceden belirlenmeyen soruları cevapladı. Yardımcısı bana soru soracakların önceden seçilmediğini ve istediğim her şeyi sorabileceğimi söyledi. Yaygın şekilde 'otoriter' olarak etiketlenen Erdoğan'a eleme olmaksızın, her ikisi de önceden seçilmiş soruları alan Biden ve Johnson'dan çok daha fazla soru soruldu" ifadelerini kullandı.