Artvin’de heyelan öldürdü

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde, dün sabah saat 07.45 sıralarında, Karadeniz sahil yolunun Hopa-Kemalpaşa arasındaki Esenkıyı mevkiinde heyelan meydana geldi. Bu sırada, Gürcistan'a gitmek üzere Sarp Sınır Kapısı'ndan geçmek için yol kenarında sıra bekleyen TIR'lardan 4'ü, dev kayalar ve toprak yığınlarının altında kaldı.Olayda, Azerbaycan uyruklu TIR sürücüsü Şahmar Kerimov (38) öldü. İki kişi de yaralandı. Bir TIR kayaların altında kalırken, 3 TIR'da da maddi hasar oluştu. Kerimov'un cesedi, otopsi için morga kaldırılırken, yol çift yönlü trafiğe kapandı.Artvin Valisi Yılmaz Doruk, yağmur nedeniyle dik yamaçlardan kopan kaya parçalarının yola düştüğünü belirterek, "Karayolları ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca AFAD, Jandarma, 112 Sağlık ekipleri ve Kızılay ekiplerimiz olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor. Güvenlik açısından yol şimdilik trafiğe kapalı" dedi.