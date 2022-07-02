Bakan Kasapoğlu’ndan İBB’ye tepki: İsimler değişse de CHP’nin engel olma siyaseti değişmiyor

"HADİ SİZ BECEREMEDİNİZ, PEKİ GENÇLERDEN NE İSTİYORSUNUZ?"

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İBB yönetimine tepki göstererek, "CHP'li İBB Başkanının İstanbul'un gençleri için yapılan bu spor salonunu istememesinin bir nedeni var. Çünkü kendisi, söz verdiği 30 spor salonundan birine bile başlayamadığı için "OTHELLO SENDROMU"na yakalanmış durumda. Hadi siz beceremediniz, peki gençlerden ne istiyorsunuz?" dedi.