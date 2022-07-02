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Giriş Tarihi: 2.7.2022 19:33

Bakan Soylu, Kastamonu'da kayıp genci arama çalışmalarını takip etti

AA
Bakan Soylu, Kastamonu’da kayıp genci arama çalışmalarını takip etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'da etkili olan sağanağın ardından Küre ilçesinde sele kapılan genci arama çalışmalarını takip etti. Kayıp gencin dedesi ile kardeşine sarılan Soylu, "Hep beraber buradayız, işin başındayız. Sabrınıza ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, İkizciler köyünden geçen Uzunöz Çayı'nda kaybolan orman işçisi Recep Bakırcı'nın (22) bulunması için çalışma yürütülen bölgede incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Kayıp Recep Bakırcı'nın dedesi Salih ve 15 yaşındaki kardeşi Yusuf Samet Bakırcı ile görüşen Soylu, olaydan duyduğu üzüntüyü ifade etti, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

"HEP BERABER BURADAYIZ, İŞİN BAŞINDAYIZ"

Kayıp gencin dedesi ile kardeşine sarılan Soylu, "Hep beraber buradayız, işin başındayız. Sabrınıza ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, daha sonra helikopter ile Kastamonu'dan ayrıldı.

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Bakan Soylu, Kastamonu'da kayıp genci arama çalışmalarını takip etti
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