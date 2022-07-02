Bakan Soylu, Kastamonu’da kayıp genci arama çalışmalarını takip etti

Bakan Soylu, İkizciler köyünden geçen Uzunöz Çayı'nda kaybolan orman işçisi Recep Bakırcı'nın (22) bulunması için çalışma yürütülen bölgede incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Kayıp Recep Bakırcı'nın dedesi Salih ve 15 yaşındaki kardeşi Yusuf Samet Bakırcı ile görüşen Soylu, olaydan duyduğu üzüntüyü ifade etti, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

"HEP BERABER BURADAYIZ, İŞİN BAŞINDAYIZ"

Kayıp gencin dedesi ile kardeşine sarılan Soylu, "Hep beraber buradayız, işin başındayız. Sabrınıza ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, daha sonra helikopter ile Kastamonu'dan ayrıldı.