Başkan Erdoğan’dan Rum lider Anastasiadis’in görüşme talebine yanıt: KKTC’ye gel görüşelim

Hatta yemek öncesinde tesadüfen yan yana gelmesini sosyal medya hesabından yayınladı. 'Erdoğan ile yan yana geldim, işte bakın' diyerek ilan etti. Ada'ya döndüğünde gazetecilerin, 'Erdoğan ile ne görüştünüz?' sorusuna yanıt veren Rum lider, 'İki kez yan yana geldik' dedi." ifadelerini kullandı.