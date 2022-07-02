Binalı Yıldırım açtı bir hafta ücretsiz: Bursa’nın ulaşımı rahatlatacak olan hafif raylı sistem hizmete girdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Kent Meydanı - Terminal arasındaki 9 bin 445 metrelik 11 hattan oluşan T2 tramvay hattı hizmete açıldı. Yeni hatla birlikte Bursa'daki 47 kilometre olan raylı sistem hattı 56,5 kilometreye çıkmış oldu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da ağırlamayı çok arzu ediyorduk. Ama nasip böyleymiş, Özellikle T2 tramvay hattıyla alakalı sene başında, 'Mayıs ayında test sürüşünü yapacağız. Haziran sonu gibi hizmete alacağız' demiştik. Bugün ilk startı vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bursa'ya hayırlı uğurlu olsun. Allah kazasız belasız sürüşler nasip etsin. Bursa ulaşımını rahatlatacağını düşünüyoruz. Raylı sistemler devamlı gelişmektedir. T2 hattını tatbiki genişletmeyi düşünüyoruz. Ancak, önceliğimiz Emek-Şehir Hastanesi hattını biran önce hizmete açmaktır" dedi.





BURSA KONFORLU ULAŞIMLA RAHATLAYACAK

AK Parti Grup Başkanvekili Binali Yıldırım "Cumhurbaşkanımız bugün Bursa'da olacaktı. Başka gün sizlerle olacak. Bursa'ya beni gönderdi. Bursa'ya bugün ulaşımda yeni imkanlar sağlayacak, insanlarımızın hayatını kolaylaştıracak bu gördüğünüz raylı sistemi açıyoruz. Şehir merkezinden terminale kadar 11 istasyonla, doğrudan trafiğe takılmadan gideceğiz. Başlangıçta test ettik, konforlu ve emniyetli olduğunu gördük. Raylı sistemin Bursa'da 55 kilometreyi geçtiğini kaydeden Binali Yıldırım, "devam edenlerle 65 kilometre olacak. 30 bin Bursalıya her gün hizmet edecek. Bu sayı günden güne artacak ve 50 bini bulacak. Bursa'da raylı sistemi kullan hemşerilerimizin sayısı 350 bine ulaşmış olacak. 350 bin sadece yollarda özel araç ve otobüsle gitmeye kalksan trafikle ilgili sorunları olan şehrin içinden çıkılmaz hale geleceği aşikar. Biz 20 yıldır büyükşehirlerimiz başta olmak üzere raylı sistemleri hayata geçiriyoruz. 11 bin kilometrelik demir yollarını elden geçirdik. Alt yapısını geliştirdik ve 2 bin kilometreden fazla da yeni hat yaptık. Hızlı trenle Türkiye'yi birçok Avrupa ülkesi ve Amerika'dan önce ülkemizi tanıştırdık" diye konuştu.





Pençe - Kilit Operasyonu'nda şehit olan Serkan Taşcı'ya da rahmet dileyen Yıldırım, "Vatan birlik ve beraberliği bölünmezliği asla tartışma konusu olmaz. Cumhur ittifakı olarak bundan böyle de emin adımlarla yola devam edeceğiz. 2023'e gidiyoruz. 2023 çok önemlidir. 2 bakımdan önemli. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılıdır. İkincisi de 2023 seçim yapacağız. 100 yılın seçimini yapacağız. Güven ve istikrarla yola devam demeye Bursa hazır mı? 2023'te yeni bir zafere Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar seçmeye var mıyız? Durmak yok yola devam" dedi.

"BURSA'YA ÇOK ÖNEM VERİYORUZ"

Bursa'ya çok önem verdiklerini ifade eden Yıldırım, şunları söyledi: "Bursa'ya ne yapsak yeri ve hakkıdır. T2 hattının açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmete alması planlanıyordu. Ama yoğun programları sebebiyle Bursa'ya gelemedi. Ama en kısa zamanda başka açılış ve etkinliklerle Bursalılarla bir araya gelecek. Ben kendilerinin hayırlı olsun dileklerini getirdim. Bütün vatandaşlarımıza selamı var. T2 hattı ve tramvay gayet konforlu güzel olmuş. Bu raylı sistem araçları tamamen yerli ve milli üretimdir. Bunlarda Bursa'da üretilmektedir. Bursa yerli ve milli ürünlerde bir merkez haline geldi. Büyük istihdamın merkezi konumunda olması bizleri mutlu ediyor. Bu proje Recep Altepe döneminde başladı. Ancak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın tamamlamasına nasip oldu. Yeni yeni proje ve eserlerle Bursa'ya hizmetlerimiz devam edecek"





En stratejik ürünlerin bir bir yerlileştiğini hatırlatan Yıldırım, Bursa'nın ihracatta da önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Bursa'da övgü ile söz eden Yıldırım, "Kültür Başkenti seçilen Bursa'da Dünya Göçebe Oyunları'nın dördüncüsünü yapacağız. Pandemi ve savaş sonrası dünyada yaşanan enflasyonla ilgili de çalışmalarımız sürüyor. Asgari ücret ve 3600 düzenlemesi ile birçok kesim belirli haklara kavuştu. Dünyanın içinde bulunduğu bu fırtınada en az etkilenen ülke olarak çıkacağız" ifadelerini kullandı.