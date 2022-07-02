Diyarbakır’da 37’inci buluşma

Kızının ellerini öpen anne Sevgil Akdemir, "Allah devletimizden razı olsun. Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımıza sonsuz teşekkürlerimizi iletiyorum" ifadelerini kullandı. Anne Fahime Tutmuş da, 7 yıldır hasretini çektiğini ooğlu Abdurrahim Tutmuş'a kavuşmanın mutluluğu yaşarken, Kürtçe yaptığı açıklamasında, "Beni oğluma kavuşturan devletten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.