Diyarbakır’da 37’inci buluşma

Diyarbakır annelerinin HDP İl Binası önündeki evlat nöbeti 1034'üncü gününe girerken 37'inci kavuşma gerçekleşti. Bitlis'in Ahlat ilçesinde 7 yıl önce dağa kaçırılan Abdurrahim Tutmuş ile yine 7 yıl önce kaçırılan Merve Akdemir kuzey Irak'taki kamplardan kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmaları sonucu Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan Merve Akdemir ile Abdurrahim Tutmuş, Diyarbakır'daki ifade işlemlerinin ardından aileleriyle buluştu. Anne Sevgil ve baba İhsan Akdemir kızlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Sur ilçesi İçkale müzesinde yer alan salonda yapılan kavuşmada anne Sevgil, kızı Merve Akdemir'e uzun süre sarılarak hasret giderdi.
Kızının ellerini öpen anne Sevgil Akdemir, "Allah devletimizden razı olsun. Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımıza sonsuz teşekkürlerimizi iletiyorum" ifadelerini kullandı. Anne Fahime Tutmuş da, 7 yıldır hasretini çektiğini ooğlu Abdurrahim Tutmuş'a kavuşmanın mutluluğu yaşarken, Kürtçe yaptığı açıklamasında, "Beni oğluma kavuşturan devletten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.