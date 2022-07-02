FETÖ’nün güncel üniversite yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel Ankara İl Yapılanmasına yönelik istihbari çalışmalarda örgütün firari örgüt mensupları ile yeniden yapılanarak toparlanma arayışında olduğu, üniversitelerde örgüte eleman kazanımı için örgüt finansörleri vasıtasıyla örgüt öğrenci evleri kurduğu, gizlilik içerisinde faaliyetlerini devam ettirmeye çalıştıkları istihbaratı üzerine, güncel örgüt yönetici ve finansörlerinin faaliyetlerini takibe aldı.

TAKİP NETİCESİNDE GÜNCEL ÜNİVERSİTE YAPILANMASINA OPERASYON

TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Temmuz 2022'de Ankara'nın Keçiören ilçesinde örgütün güncel üniversite yapılanmasında örgüt evlerinden BBTM (Büyük Bölge Talebe Mesulü) ve BTM (Bölge Talebe Mesulü) olarak sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, ayrıca aralarında örgüt faaliyetlerini ve evlerini finanse eden örgüt finansörlerinin de bulunduğu toplam 14 şüpheliye yönelik operasyon yürüttü.

OPERASYONDA YÜKLÜ MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, 11 şüpheli yakalanırken bunlardan 10'unun aranmasının olduğu ortaya çıktı. Ayrıca, örgüt evinde yapılan aramalarda, 1000 euro, 9 bin 260 dolar, 34 bin 600 Türk lirası ve 4 adet sahte kimlik ele geçirildi. Ayrıca, firari şüphelilerin yakalanması için TEM Şube Müdürlüğü tarafından çalışmalar devam ediyor.