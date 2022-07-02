İstanbul’da yine metrobüs yandı: Yolcular paniğe kapıldı

İstanbul'da Haliç Köprüsü'nde seyir halindeki metrobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle metrobüsten yoğun duman yükseldi. Yolcuların korku ve panik yaşadığı olayda alevler ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araç seferden çekildi.





İstanbul'da toplu taşıma araçlarının arızalanması ve yanmasında yenileri eklendi. Vatandaşın can, mal ve seyir güvenliğini tehdit etmeye başlayan İstanbul toplu taşıma sisteminde bu kez Haliç Köprüsü üstünde seyir halindeki Metrobüs'te dumanlar yükselmeye başlayınca yolcular hızlıca metrobüsten indi.





Cumartesi günü işlerine gitmek için İstanbul toplu taşıma sisteminden faydalanmak isteyen İstanbullular bir kez daha kötü bir sürprizle karşılaştı. Sabah 09.00 sıralarında Metrobüs aracı Beyoğlu Haliç Köprüsü üzerinde Zincirlikuyu yönüne doğru hareket halinde bulunan bir metrobüs aracında dumanlar yükselmeye başladı. Motor kısmından alev alan araçta bulunan yolcular, hızlıca araçtan inerken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan alevler söndürülürken yolcular panik yaşadı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sonrasında alevlerin yükseldiği araç çekici yardımıyla bölgeden uzaklaştırılarak garaja götürüldü.







