SON DAKİKA | Koronavirüste son durum ne? Başhekimler SABAH’a anlattı: Pozitif test oranında artış var...

KOVİD SERVİSİNDE 40 HASTA VAR

Gidişata göre alınacak önlemlerin masaya yatırılacağını da söyleyen Tanoğlu, şöyle devam etti: "Şu an pandemi havasından çıktık ama biz tamamen Kovid bitti demiyoruz. Nasıl ki sonbaharda soğuk algınlığı artıyor, grip nezle vakaları artıyorsa bir virüs enfeksiyonu olan Kovid'de de artış olabilir. Bizde vakalar çok azaldı ama Avrupa'da vakalar ve varyantlar hala var. O nedenle sonbaharda yeniden bir artış yaşanmasını öngörüyorduk zaten. Grip aşıları bile her sene yenileniyor. Onun için aşılamayı da gözden çıkarmış ve ertelemiş durumda değiliz. Şu an hastanemizde 40 civarında hastamız var. Feriha Öz Acil Durum Hastanemizde Kovid yatışları ciddi oranda azaldığı için bir kısmını Kovid dışı hastalar için kullanmaya başladık."