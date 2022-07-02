LGS’de tam puan alan Tuğba Gedik başarısının sırrını açıkladı: Bir imam hatip nesli olarak bunu başarmak çok güzel

Bu yıl LGS'de 12 imam hatip ortaokulu öğrencisi tam puan aldı. Onlardan Tuğba Gedik, başarısının sırrını A Haber ekranlarında açıkladı. Gedik, kendisini başarıya götüren yolu, daha sonra girecek gençler için anlatırken, hayalini de açıkladı.

"GÜNLÜK 500 SORU ÇÖZDÜM"

Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Ortaokulu mezunu Tuğba Gedik şu açıklamaları yaptı:

Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'ndan bu başarıyı elde etmek çok gurur verici. Bunu başardığım için çok mutlu oluyorum. Küçük yaştan beri kitap okumanın faydasını gördüm. Planlı programlı şekilde 1 yıl boyunca konu eksiği bırakmadan günlük 500 soru çözerek bu başarıya ulaştım.

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"6 SAAT ÇALIŞTIM"

Konu anlatımıyla birlikte günlük 6 saat çalışıyordum. Zamanımın büyük çoğunluğu kitapların ve defterlerin başında geçiyordu. İşte bu emeğim karşılığını almak çok güzel bir duygu.

"KİTAP OKUMAK ÇOK KIYMETLİ"

Sınava hazırlanan arkadaşlar konu eksiği bırakmasınlar. Burada dikkat çok önemli bir unsur ve kitap okumak kıymetli. Pekiştirerek soru da çözsünler. Bir imam hatip nesli olarak bunu başarmak çok güzel.

"BİLİM İNSANI OLMAK İSTİYORUM"

Okul kursuyla birlikte öğretmenlerim sayesinde bunu başardım. Onların bana çok fazla desteği oldu. Tüm öğretmenlerime çok teşekkür ederim. İleride bilim insanı olmayı arzu ediyorum. Benim en çok matematik ilgimi çekiyor.

"HENÜZ KARAR VERMEDİM"

Matematik aslında sevince aslında korkulacak bir dal değil. Eğer severseniz çok eğlenceli bir hale geliyor. Şu anda seçeceğim belli bir lise yok araştırmalarım sürüyor. Haftaya gezeceğim ve ona göre bir karar vereceğim.