Haberler Gündem Haberleri MSB’den millî güdümlü mermi “ATMACA” paylaşımı
Giriş Tarihi: 2.7.2022 20:52

MSB’den millî güdümlü mermi “ATMACA” paylaşımı

İHA
MSB’den millî güdümlü mermi “ATMACA” paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz’de gerçekleştirilen test atışında kullanılan millî güdümlü mermi “ATMACA"nın ateşlenme anının görüntüsünü paylaştı.

MSB, Karadeniz'de gerçekleştirilen test atışında kullanılan millî güdümlü mermi "ATMACA"nın ateşlenme anının görüntüsünü Twitter hesabından paylaştı.

Paylaşımda, "Satıhtan Satha Millî Güdümlü Mermi ATMACA ilk kez Mobil Güdümlü Mermi Sistemi ile karadan denizdeki bir hedefe ateşlendi. Bugün Karadeniz'de gerçekleştirilen test atışı başarıyla icra edildi" denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
MSB’den millî güdümlü mermi “ATMACA” paylaşımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA