Şampiyonların sırrı kitap okumak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarına göre 48 ilden toplam 193 birinci çıktı. LGS'de İmam Hatip Ortaokulları'ndan 12 öğrenci 500 tam puan alırken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki okulların başarısı dikat çekti. LGS'de birinci olan öğrenciler başarılarının sırrını, gelecek hedeflerini SABAH'a anlattı.Şanlıurfa'da eğitim gören Fatih Efe İçten, pandemi sürecinde evde babasıyla birlikte ders çalışarak LGS sınavını fırsatta çevirdiğini söyledi. İçten, "LGS'ye çok iyi hazırlandım. Bu puanı bekliyordum. Pandemi döneminde çoğu öğrenci boşluğa düşmüştü ama ben pandemiyi fırsatta çevirdim. O dönemde 8'inci sınıf konularına hazırlandım. Bu yılda sadece yeni sorular çözdüm ve tekrar yaptım. Hedefim iyi bir mühendis olmak. Gelecekte uçak projelerine katılmak istiyorum" diye konuştu.Kahramanmaraşlı Mehmet Özden Güler de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde hâkim olmak istediğini anlattı. Güler, "Ben farklı farklı kaynaklardan sorular çözdüm. Dikkat çalışması yaptım son bir ayda. Soru aralıklarında yanlış yaptığımda onlara dikkat çektim. Bol bol kitap okudum ve uluslararası hukuk okumak hayalim" dedi.Adıyaman'da okuyan Aysima Zeynep Taştan da çok kitap okumanın meyvesini aldığını dile getirdi. Taştan, "Başarımı çok kitap okumaya borçluyum. İlkokuldan beri kitap okuyorum. Özellikle de klasikleri" ifadesini kullandı.Başarmanın inanmakla eşdeğer olduğunu belirten Gaziantep birincisi Neva Öztürk ise gelecek yıl LGS'ye girecek öğrenciler için önerilerde bulundu. Planlı, programlı çalışmanın önemine vurgu yapan Öztürk, sınavın en büyük düşmanının stres olduğunu kaydetti. Stresin mutlaka yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, disiplinli çalışarak başarılamayacak hiçbir şeyin olmadığını söyledi.İzmir İsmet İnönü Ortaokulu öğrencisi Hasan Orkun Arıcan (15) LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan almayı başardı. Bu başarı, Fen Bilimleri öğretmeni anne Özlem Arıcan (41) ile Din Kültürü öğretmeni baba Mehmet Arıcan'a (59) büyük mutluluk yaşattı. Annesi, aynı zamanda okulundaki fen bilgisi öğretmeni olan Hasan Orkun'un, ilkokul ve ortaokulda 800 kitap bitirdiği öğrenildi. SABAH'a konuşan Arıcan, "Sınava girmeden 3 hafta önce teknolojik aletlere bakmayı azalttım. Son 3 hafta telefonu elime hiç almadım. Arada boş vakitlerimde bilgisayar oyunu oynadım. Kitap okumayı çok seviyorum. Anneme, sınıfta 'öğretmenim' diye sesleniyorum. İzmir Fen Lisesi ya da İstanbul'da Galatasaray Lisesi'ni düşünüyorum. Yüksek yönetici, CEO olmak istiyorum. Ya yazılım mühendisliği ya iktisat bölümünde okumak istiyorum" dedi.SABAHLGS'de 12 birinci çıkaran İmam Hatip ortaokullarının binlerce öğrencisinin de üst dilimlerde yer alması dikkat çekti. İstanbul'da Tuzla Muzafferda Güzide Pulur'dan Emirhan Aksoy, Ataşehir Şehit Akın Sertçelik Anadolu'dan Abdullah Tarık Gümüş ve Ümraniye Şehit Erol Olçok Anadolu'dan Tuğba Gedik, Kayseri Melikgazi Şehit Cennet Yiğit İHO'dan Harun Harman, Sivas Zeki Hayran Hafız İHO'dan Reyyan Duman, Karabük Mevlana İHO'dan Şeyma Nur Coştu, İzmit Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İHL'den Bilal Bostan birinciler arasında yer aldı. Soma Yunus Emre İHO'dan Ece Naz Akkaya, Safranbolu Şehit Murat Akdemir Anadolu İHL'den Aslınur Karabulut, Ordu Büyükşehir Belediyesi Anadolu İHL'den Ahmet Ege Günindi ve Ömer Faruk Uğurlu ile Kastamonu Abana İHO'dan Önder Cihan da LGS'de başarı kazanan isimler oldu.