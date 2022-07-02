SON DAKİKA: Muhsin Yazıcıoğlu’nun silahı kayıp mı? Korumasından dikkat çeken sözler: Son zamanlarda yanında taşırdı...

Kazadan önceki son gün başkanla birlikteydik. Sivas'ın kenar bir mahallesinde seçim ofisinin açılışını yaptık. İl Başkanı Erhan Üstündağ bana gelerek helikopterde yer olmadığını, benim gelmeme gerek olmadığını, kendisinin gideceğini söyledi. Ben de 'Olmaz öyle şey, sen il başkanısın ben giderim' dedim. Aslında şaka yaptım ama kendisi ciddiye almış. Araçta başkanla konuşurken aramızda geçen bu konuşmayı aktarmış. Başkan da yanıma gelerek "Sen doğuda da yanımdaydın, dinlen, burada kal' dedi. Daha sonra ben kendisini silahıyla eve çıkardım. Kendisini son görüşüm de bu oldu. İl başkanıyla aramızda geçen konuşmada kendilerinin 3 kişi olduğunu bir de gazeteci olacağını, bana yer kalmadığını söyledi."