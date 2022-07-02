Tunç Soyer’in zam oyununu TCDD bozdu

TCDD ZAM OYUNUNU BOZDU

TCDD'nin ısrarı karşısında büyükşehir belediyesi önceki gün UKOME Genel Kurulunu toplamak zorunda kaldı. Bu sefer Soyer'in fahiş fiyat oyunu tutmadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi zamlı tarifenin mahkemece iptal edilmesinin ardından bu sefer UKOME Genel Kuruluna fahiş zam önerisi sundu. Soyer'in talimatı ile genel kurula sunulan önerge ile toplu ulaşım araçlarına tam biniş ücretinin 10 lira 23 kuruşa yükseltilmesi istendi. Fakat başta TCDD 3. Bölge Müdürlüğü olmak üzere UKOME Genel Kurulunda oy hakkı bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşları Büyükşehir Belediyesi'nin zam talebine sıcak bakmadı. Böylece zam önergesi oy çokluğu ile geri çevrildi.

ESKİ TARİFEYE GERİ DÖNÜLDÜ

TCDD Bölge Müdürlüğü'nün UKOME'ye sunduğu önerge doğrultusunda otobüs, metro, vapur, tramvay ve İZBAN'ın da içinde bulunduğu toplu ulaşım araçlarına tam bilet biniş ücreti 7 lira 64 kuruştan 6 lira 50 kuruşa, 2 lira 58 kuruş olan öğrenci biniş ücreti ise 2 lira 20 kuruşa geri çekildi. İndirimli tarife 1 Temmuz Cuma günü itibariyle yürürlüğe girdi.