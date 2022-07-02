Tunç Soyer’in zam oyununu TCDD bozdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin zam oyununu TCDD 3. Bölge Müdürlüğü bozdu. Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım araçlarına geçtiğimiz Mart ayından bu yana ÜFE oranında her ay başında yaptığı zamları geri çekmek zorunda kaldığı UKOME toplantısının perde arkasında yaşananlara SABAH ulaştı. İzmir 6. İdare Mahkemesi'nin tartışmalı UKOME Genel Kurul Kararının yürütmesini durdurma kararı vermesinin ardından TCDD 3. Bölge Müdürlüğü, yazı yazarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden UKOME Genel Kurulunu toplamasını talep etti. Bu arada İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir 6. İdare Mahkemesinin verdiği yürütmeyi durdurma kararını uygulamamak için işi ağırdan aldı.
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ DE İTİRAZI GERİ ÇEVİRDİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin zaman kazanmaya ilişkin yaptığı çabalar sonuçsuz kaldı. Büyükşehir Belediyesinin İzmir 6. İdare Mahkemesinin verdiği yürütmeyi durdurma kararına yaptığı itiraz İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7.İdari Dava Dairesi tarafından ret edildi. Böylece Büyükşehir Belediyesinin geçtiğimiz mart ayından bu yana her ay TÜİK'in açıkladığı ÜFE oranları doğrultusunda toplu ulaşım araçları biniş ücretlerine yaptığı zammında hukuki dayanağı tamamen ortadan kalkmış oldu.
TCDD ZAM OYUNUNU BOZDU
TCDD'nin ısrarı karşısında büyükşehir belediyesi önceki gün UKOME Genel Kurulunu toplamak zorunda kaldı. Bu sefer Soyer'in fahiş fiyat oyunu tutmadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi zamlı tarifenin mahkemece iptal edilmesinin ardından bu sefer UKOME Genel Kuruluna fahiş zam önerisi sundu. Soyer'in talimatı ile genel kurula sunulan önerge ile toplu ulaşım araçlarına tam biniş ücretinin 10 lira 23 kuruşa yükseltilmesi istendi. Fakat başta TCDD 3. Bölge Müdürlüğü olmak üzere UKOME Genel Kurulunda oy hakkı bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşları Büyükşehir Belediyesi'nin zam talebine sıcak bakmadı. Böylece zam önergesi oy çokluğu ile geri çevrildi.
ESKİ TARİFEYE GERİ DÖNÜLDÜ
TCDD Bölge Müdürlüğü'nün UKOME'ye sunduğu önerge doğrultusunda otobüs, metro, vapur, tramvay ve İZBAN'ın da içinde bulunduğu toplu ulaşım araçlarına tam bilet biniş ücreti 7 lira 64 kuruştan 6 lira 50 kuruşa, 2 lira 58 kuruş olan öğrenci biniş ücreti ise 2 lira 20 kuruşa geri çekildi. İndirimli tarife 1 Temmuz Cuma günü itibariyle yürürlüğe girdi.