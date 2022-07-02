Vaka sayısı artıyor tedbiri elden bırakmayın

Kovid-19 vaka sayısında bu hafta ülke genelinde yüzde 45 artış oldu. Yeni bir dalga korkusu baş gösterdi. Pozitif vakaların arttığını doğrulayan uzmanlar, bunun hastane yatışına yansımadığını, yine de tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini kaydetti.Testlerde pozitiflik oranında bir artış var. Bu artış net olarak yatışlara yansımadı. Hastaların çoğu tıpkı bir grip ve soğuk algınlığı vakası gibi ayakta geçiyor. Yatanlar genelde 65 yaş üstü ya da ikincil hastalıkları olanlar. Şu an için çok korkutacak, telaşa düşürecek ve bizi zora sokacak bir artış yok. Fakat biz ne olur ne olmaz diye teyakkuzumuzu artırdık. Pandemideki pikleri gördüğümüz için hiçbir zaman çok rahat davranmıyoruz. Şu an pandemi havasından çıktık ama biz tamamen Kovid bitti demiyoruz. Bizde vakalar çok azaldı ama Avrupa'da vakalar ve varyantlar hâlâ var. Teyakkuzdayız ve gidişata bakarak duruma göre hareket edeceğiz.Yatan ve yoğun bakım hasta sayımız yavaş yavaş sıfıra doğru gidiyor, rakam çok küçüldü. Ayaktan başvuruda test pozitifliğinde yaşanan hafif artışın sağlık sistemine herhangi bir yansıması olmadı. Bu da içimizi rahatlatıyor. Sonbaharda gribe benzer bir artış bekliyoruz. Geçen aya göre hastanemizde ayaktan başvuruda yaklaşık yüzde 10'luk bir artış var. Ama bunun yatan hastaya bir yansıması olmadığı gibi bizde yatan ve yoğun bakım hastalarında azalma devam ediyor.Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya ise, Kovid- 19'un yeni bir mutasyonunun ortaya çıkabilme riskine karşın gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini dile getirdi.