Yunanistan ile barışmayı şu an düşünmüyoruz

BaşkanErdoğan, İstanbul'da Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı:Bizim Yunanistan'la bir savaşa girelim, derdimiz yok. Ancak Yunanistan verdiği sözlerde durmuyor, sıkıntı burada. Eğer komşuysak, dostsak ve barış içinde yaşamak istiyorsak, hava sahamızı 147 kez niye ihlal ediyorsunuz? Birçok lider bizi barıştırmak için çok gayret sarf etti. Biz 'Şu anda böyle bir şey düşünmüyoruz' dedik.(Gıda ihracatı ve liderler görüşmesine ilişkin) Arkadaşlarımız, Sayın Putin ve Sayın Zelenski ile randevu için görüşmelerini yapacak. Görüşmeler neticesinde buğday, arpa, yulaf, ayçiçeği yağı gibi ürünleri ülkemiz üzerinden mağduriyet çeken ülkelere gönderebiliriz. 20 civarında gemimiz şu anda oralarda, hareket etmeye hazır.Son dönemde ciddi afetlerle, felaketlerle karşı karşıyayız. Afet bölgeleriyle ilgili yapılması gereken yardımları gerçekleştireceğiz.