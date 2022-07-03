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Giriş Tarihi: 3.7.2022 20:30 Son Güncelleme: 3.7.2022 20:32

Bakan Koca'dan sert tepki: Asla kabul edilemez

DHA
Bakan Koca’dan sert tepki: Asla kabul edilemez

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da bir ambulansa yola vermeyen aracın görüntülerini Twitter hesabında paylaşarak, "Siren sesinden güçlü uyarı aranmamalı" dedi

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada yolda önceliğin ambulansta olduğuna belirterek, "Yolda ambulans varsa diğerleri yerini bilmeli! Acil vaka için harekete geçmiş ambulansın, duyarsızlıktan ötürü engelle karşı karşıya bırakılması, Ankara'daki olayda olduğu gibi, asla kabul edilemez. Öncelik ambulansın, hastanındır! Siren sesinden güçlü uyarı aranmamalı" ifadelerini kullandı.

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Bakan Koca'dan sert tepki: Asla kabul edilemez
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