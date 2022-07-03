Son dakika haberler: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası'nın rezervlerinde 128 milyar doların kaybolduğuna yönelik iddialarına karşı eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açtığı dava, CHP'nin başlattığı iftira kampanyasının boyutlarını ortaya koydu. İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin karara bağladığı davada, CHP'nin Berat Albayrak'a 60 bin TL tazminat ödemesine hükmedilmişti.
CHP'nin mahkemenin kararına itirazının İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddine karar verilmiş ve tazminat kararı kesinleşmişti. Önceki gün dava kararına ilişkin açıklamada bulunan Berat Albayrak'ın avukatı ise yakın siyasi tarihin en büyük iftirasını atan CHP'den tahsil edilecek olan 60 bin TL'nin tamamının Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlanacağını ifade etmişti. Mahkemenin kararının gerekçesi ise, CHP'nin ortaya attığı iddiaların tamamen iftira olduğunu tüm boyutlarıyla gözler önüne serdi.
Kararda, Twitter üzerinden 19 Şubat 2021 tarihli Albayrak'ı hedef alan paylaşım ve videoların değerlendirmesi de yapıldı. Berat Albayrak'ın Merkez Bankası'ndan kayıp olduğu iddia edilen 128 milyar doların sorumlusu olarak gösterildiği, Albayrak'ın kesin yargı içeren ifadelerle hırsızlıkla itham edildiği belirtilerek eleştiri sınırlarının aşıldığı kaydedildi.
Kararda, Albayrak'a yönelik yapılan itham ve isnatlara ilişkin ise CHP tarafından herhangi bir mahkeme kararı, veri ya da delil ortaya konulmadığı, bu paylaşımların davacının kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığı ifade edildi.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 4. Hukuk Dairesi ise, İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararına yönelik CHP tarafından yapılan istinaf başvurusunun esastan reddine kesin olmak üzere oybirliği ile karar verdi. Böylece karar kesinleşmiş oldu.
YAKIN SİYASİ TARİHİMİZİN EN BÜYÜK İFTİRASI
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş, "28 milyar dolar yalanı" davasında verilen kararla ilgili Twitter hesabı üzerinden önceki gün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Yakın siyasi tarihimizin en büyük iftirası '128 milyar dolar yalanını' konu alan, müvekkil Sayın Berat Albayrak adına açmış olduğumuz dava hakkında Türk mahkemeleri nihai kararını vermiştir. İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi 2021/61 Esas ve 2022/209 Karar sayılı numarası ile kabulüne karar verildiğini; işbu karara karşı yapılan itirazın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddine karar verildiğini ve davalı Cumhuriyet Halk Partisi'nin müvekkil Sayın Albayrak'a attığı iftiralar nedeniyle tazminat ödemeye mahkûm olduğunu kamuoyuna saygılarımızla bildiririz. Meselenin ucuz ve pespaye bir yalandan ziyade; CHP'nin tek bir merkezden yönettiği, genel başkanından milletvekiline, il başkanından birçok yöneticisine kadar bilinçli bir şekilde iştirak ettikleri organize bir iftira kampanyası olduğu anlaşılmıştır."