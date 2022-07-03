"Yakın siyasi tarihimizin en büyük iftirası '128 milyar dolar yalanını' konu alan, müvekkil Sayın Berat Albayrak adına açmış olduğumuz dava hakkında Türk mahkemeleri nihai kararını vermiştir. İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi 2021/61 Esas ve 2022/209 Karar sayılı numarası ile kabulüne karar verildiğini; işbu karara karşı yapılan itirazın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddine karar verildiğini ve davalı Cumhuriyet Halk Partisi'nin müvekkil Sayın Albayrak'a attığı iftiralar nedeniyle tazminat ödemeye mahkûm olduğunu kamuoyuna saygılarımızla bildiririz. Meselenin ucuz ve pespaye bir yalandan ziyade; CHP'nin tek bir merkezden yönettiği, genel başkanından milletvekiline, il başkanından birçok yöneticisine kadar bilinçli bir şekilde iştirak ettikleri organize bir iftira kampanyası olduğu anlaşılmıştır."