‘Devlet bir tavuğumun dahi yanmasına izin vermedi’

Muğla'nınMarmaris ilçesinde yaşanan orman yangınlarında evleri tedbir amaçlı tahliye edilen, evlerin eklentileri ve ahırlarındaki hayvanları güvenli bölgeye alınan vatandaşlar, söndürme çalışmalarında görev alan yetkililere teşekkür etti.Hisarönü Mahallesi Kürardı mevkiinde yaşayan Dürdane Yılmaz, "Yangının başlamasıyla tüm ekipler seferber oldu. Devletim bir tavuğumun bile yanmasına, zarar görmesine müsaade etmedi. Çok teşekkür ederim. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Hayvanlarım yanarsa ben de yanarım. O nedenle evimden çıkmadım. Ben çıkmayınca jandarma teğmen de burada bekledi" dedi. Dürdane Yılmaz'ın oğlu Ahmet Yılmaz ise 12 keçileri olduğunu belirterek, "Babam arılarla Afyonkarahisar'da. Arıları koyduğumuz noktalar yandı. Kalan yerlerde bir nokta bulacağız" diye konuştu. Pınaryanı mevkiinde yaşayan 69 yaşındaki Emine Taştekin de 18 keçi, 2 köpek ve 30 tavuğunun tahliye edildiğini anlatarak, "Ekipler gelip hayvanlarımızı aldı. 'Elimizden geleni yapar, hayvanlara bakarız' dediler. Çok teşekkür ediyorum. Devletimizden Allah razı olsun" dedi.